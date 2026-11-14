В Киеве решили с нуля отстроить мосты: завершить планируют за пару месяцев Фото: REUTERS.

В Киеве начали возводить понтонные мосты через Днепр из-за серьезных проблем с транспортным сообщением между берегами реки. Об этом сообщил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, слова которого приводит издание «Инсайдер».

По словам депутата, строительство временных переправ займет несколько месяцев. При этом движение поездов метро через Днепр по зеленой ветке, вероятно, не удастся восстановить до начала 2027 года.

«В Киеве началось возведение понтонных мостов. Они будут готовы через 3-4 месяца», — рассказал Крейденко.

Ситуация с транспортом в украинской столице осложнилась после взрывов на основных мостах. На Южном мосту полностью закрыт проезд с правого берега на левый, а в обратном направлении действуют ограничения. Грузовикам движение запрещено. На Северном мосту также введены ограничения для частного и грузового транспорта.

В результате киевляне вынуждены тратить на дорогу между берегами Днепра до 2–2,5 часа вместо привычных 20–30 минут.

Ранее Крейденко предупредил, что Киев рискует фактически разделиться на две части из-за разрушения транспортных связей. По его оценке, даже строительство понтонных переправ за миллиарды гривен не позволит полностью заменить существующие мосты. Дополнительные трудности создают продолжительные остановки столичного метро.