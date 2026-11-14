ВС России стали еще точнее бить по военным целям на Украине Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Войска России существенно повысили точность поражения украинских переправ через Днепр благодаря обновлению баллистических ракет «Искандер». Об этом сообщает издание The Telegraph.

«Модернизация российских баллистических ракет позволила им (ВС РФ - прим. ред.) менять направление в воздухе и наносить удары с предельной точностью, что может расколоть Украину надвое», - отмечается в статье.

Авторы статьи пояснили, что российские комплексы получили современные оптические и радиолокационные головки самонаведения. Подобное оснащение дает боеприпасам возможность корректировать траекторию полета на финальном этапе перед самым попаданием в объект. Кроме того, технические доработки позволяют снарядам эффективнее уклоняться от ПВО.

Как ранее писал KP.RU, российские войска продолжают наносить массированные удары по логистическим и энергетическим объектам Украины, которые активно используются ВСУ. Эти операции являются ответной реакцией на террористические действия украинских формирований в регионах РФ.