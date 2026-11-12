Армия России 12 ноября продолжила наносить удары по Украине. Фото: REUTERS.

Армия России 12 ноября продолжила наносить удары по Украине. Военкор KP.RU Александр Коц разбирает цели прилетов.

Столицу Украины подняли по баллистической опасности около часа ночи. За 40 минут на Киев и Киевскую область, по подсчётам местных мониторов, ушло около восьми ракет. Сверху легли «Цирконы» и 123 «Герани», из них 73 реактивные.

В Киеве главная цель из сводки Минобороны России – завод «Генератор» из системы «Укроборонпрома». Раньше здесь чинили «Осы» и «Торы», теперь, по данным МО, выпускают дроны средней дальности «Хорнет». Завод стоит на Новоконстантиновской улице в Оболонском районе, неподалёку от станции метро «Почайна». По соседству – «Эпицентр» на проспекте Бандеры. Ночью паблики хором писали о его «поражении», пока броварский монитор не поправил: ракета на Оболонь была, а попадание по торговому центру не подтверждается. Магазину просто не повезло с соседом.

Фото: REUTERS.

На Бровары и окрестности, по тем же подсчётам, пришлось три ракеты – больше, чем на столицу. Цель по сводке МО – площадка «Авиа ЮА» на территории ООО «Авиация новой генерации „Патриот-Украина“», где собирают беспилотники разных типов.

Самый любопытный адрес ночи – Кузьминцы. В этом селе Обуховского района живут 338 человек, и стоит крупнейший в стране завод керамических блоков «Кератерм». По данным Минобороны России, там делают компоненты для твёрдого ракетного топлива к оперативно-тактическим ракетам.

Киевская ОВА утром отчиталась ровно об одном объекте в Обуховском районе: повреждены и частично разрушены «производственные и складские помещения предприятия».

Фото: REUTERS.

В Яготине поражён «Стеллар Джет», который, по данным МО, производит твердотопливные ускорители для беспилотников. Адрес знакомый: в августе, как сообщало Минобороны, там накрыли склад с готовыми крылатыми ракетами «Фламинго» и топливом для ускорителей. Из Яготина по ночному удару пока ни слова.

Житомир – подстанции на 330 и 110 кВ, которые, по данным МО, питают местную оборонку. Украинские власти к утру молчат. Город и без того живёт в режиме жёсткой экономии: электротранспорт стоит, уличный свет притушен, а подстанцию в соседнем Овруче разрушили ещё 7 ноября.

На переходе морем в Одессу поражён очередной сухогруз, который вёз грузы для ВСУ.

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