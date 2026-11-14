В Санкт-Петербурге задержали преподавательницу ВШЭ за связь с несовершеннолетним Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Старшего преподавателя Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Об этом стало известно «Известиям».

Сообщается, что 30-летняя Дарья Х. стала фигуранткой уголовного дела. По информации источника, она совершала действия сексуального характера в отношении ученика частной школы в период с марта 2024 года по декабрь 2025 года. На тот момент ему было 15 лет.

Также отмечается, что встречи проходили в квартире на Светлановском проспекте в Санкт-Петербурге. Женщина была задержана 9 ноября.

В её отношении возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Следователи также не исключают возможную причастность женщины к другим аналогичным эпизодам.

Ранее сайт KP.RU писал, что британский комик Дэвид Уолльямс оказался в центре сексуального скандала. Его обвиняют в склонении несовершеннолетних к сексуальным отношениям и в домогательствах на работе.