Килинкаров: Зеленский проводит время в Европе, так как опасается гнева украинцев Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский проводит гораздо больше времени в Европе, чем в родной стране, так как опасается гнева украинцев. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам экс-спикера Рады, Зеленский продолжает ездить по зарубежным странам, пока жители Киева сталкиваются с перебоями в подаче электричества, а также отопления и воды.

"Я проанализировал его поездки, и появилась интересная статистика. Если Байден отсутствовал на рабочем месте 40% времени, то Зеленский с 2022 года отсутствует на рабочем месте 60% времени", - сказал Килинкаров.

Как считает Килинкаров, это связано с тем, что Зеленский опасается недовольства жителей столицы на фоне перебоев подачи энергии.

"Я думаю, что у него уже есть элементы паранойи, что в любое время что-то может произойти, особенно в Киеве, когда люди, замерзающие без света и тепла, выйдут и пойдут к власти", - добавил он.

Ранее сайт KP.RU писал, что Зеленский больше недели находился за пределами Киева. Политолог Василий Вакаров заявил, что во время переговоров в Абу-Даби тот находился в Европе и координировал действия своих представителей на расстоянии.