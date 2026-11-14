Прокуратура Петербурга требует вернуть заводу ОСК свыше десятка зданий

На спорную недвижимость «Пролетарского завода» сейчас наложен арест Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Санкт-Петербурга добивается через суд возврата в собственность «Пролетарского завода» свыше десятка объектов недвижимости и земельных участков, перешедших к частному бизнесу. Информация следует из судебных материалов по иску надзорного ведомства.

«Заместитель прокурора Санкт-Петербурга обратился в арбитражный суд … со следующими требованиями … восстановить в Едином государственном реестре недвижимости запись о правах собственности за ПАО «Пролетарский завод» на недвижимое имущество», - указано в документе.

В качестве ответчиков по делу проходят пять коммерческих структур и два индивидуальных предпринимателя. Еще в 2000-х они оформили права на нежилые постройки и землю на улице Дудко, где базируется входящее в ОСК предприятие. Сейчас на оспариваемые объекты наложен арест. Заседание суда запланировано на следующий год - оно пройдет 20 января.

Ранее сообщалось, что у бывшего замгубернатора Краснодарского края Александра Нестеренко изъяли имущество. Общая стоимость недвижимости составила 20 миллионов рублей.