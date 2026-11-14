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НовостиЭкономика14 ноября 2026 14:36

Прокуратура Петербурга требует вернуть заводу ОСК свыше десятка зданий

На спорную недвижимость «Пролетарского завода» сейчас наложен арест
Арина СЕРОВА
На спорную недвижимость «Пролетарского завода» сейчас наложен арест

На спорную недвижимость «Пролетарского завода» сейчас наложен арест

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Санкт-Петербурга добивается через суд возврата в собственность «Пролетарского завода» свыше десятка объектов недвижимости и земельных участков, перешедших к частному бизнесу. Информация следует из судебных материалов по иску надзорного ведомства.

«Заместитель прокурора Санкт-Петербурга обратился в арбитражный суд … со следующими требованиями … восстановить в Едином государственном реестре недвижимости запись о правах собственности за ПАО «Пролетарский завод» на недвижимое имущество», - указано в документе.

В качестве ответчиков по делу проходят пять коммерческих структур и два индивидуальных предпринимателя. Еще в 2000-х они оформили права на нежилые постройки и землю на улице Дудко, где базируется входящее в ОСК предприятие. Сейчас на оспариваемые объекты наложен арест. Заседание суда запланировано на следующий год - оно пройдет 20 января.

Ранее сообщалось, что у бывшего замгубернатора Краснодарского края Александра Нестеренко изъяли имущество. Общая стоимость недвижимости составила 20 миллионов рублей.