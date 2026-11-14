В Кремле назвали дату встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае

Саммит Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжене Фото: REUTERS.

Саммит президентов Российской Федерации и США, а также председателя КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пройдет 19 ноября в Шэньчжэне. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, договоренность об участии лидеров трех государств достигнута.

«Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС», - сказал Песков.