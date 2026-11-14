Умер Георгий Левинтон, литературовед и фольклорист

Георгий Левинтон Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Литературовед, фольклорист и профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Георгий Левинтон умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Георгий Левинтон скончался сегодня", - говорится в сообщении источника.

Профессору факультета антропологии Европейского университета было 77 лет. Университет отметил, что позднее сообщит о дате и месте прощания с ученым.

Левинтон был кандидатом филологических наук и профессором факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

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