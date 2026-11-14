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НовостиВ мире14 ноября 2026 15:35

МИД: голосование Германии, Италии и Японии в ООН подтвердило их статус врагов

МИД России осудил ФРГ, Италию и Японию за голосование против резолюции о борьбе с нацизмом
Арина СЕРОВА
МИД России осудил ФРГ, Италию и Японию за голосование против резолюции о борьбе с нацизмом

МИД России осудил ФРГ, Италию и Японию за голосование против резолюции о борьбе с нацизмом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с нацизмом доказало их статус «вражеской страны» и то, что убирать из Устава ООН данное понятие пока рано. Такое мнение высказал глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в своем Telegram-канале.

«Своим голосованием государства - бывшие члены «оси» совершили безответственный шаг, заставляющий усомниться в искренности ранее сделанных заявлений об осознании своей вины за развязывание Второй мировой войны», - подчеркнул дипломат.

Глава департамента указал, что среди 53 стран, выступивших против документа в Третьем комитете Генассамблеи, оказались все бывшие союзники фашистской Германии. По его мнению, ради дипломатической изоляции Москвы западные государства готовы пересмотреть решения Нюрнбергского и Токийского трибуналов. Всем этим странам явно не знакома мораль и репутационные потери, подчеркнул Лукьянцев.

Стоит отметить, что ФРГ продолжает поддерживать киевский режим и передавать ему помощь. Недавно Партия «Альтернатива для Германии» вновь выступила против передачи военных поставок для ВСУ.