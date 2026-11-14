Захарова: НАТО подрывает иммунитет Европы и всего мира, как больной зуб. Фото: МИД РФ

НАТО подрывает иммунитет Европы и всего мира, как больной зуб. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах «Пиар-выходных Мастерской новых медиа» о словах канцлера Германии Фридриха Мерца про роль альянса в архитектуре безопасности в мире.

«НАТО как раз та организация, которая, как какой-то больной зуб, угнетала иммунитет Европы да и всего мира, забирая и оттягивая на себя колоссальное количество ресурсов реагирования», - сказала Захарова.

Так дипломат отреагировала на слова Мерца, что нет смысла обсуждать вопросы архитектуры безопасности с РФ. По словам Захаровой, безопасности в Европе было бы намного больше, если бы не сам Североатлантический альянс.

Ранее сайт KP.RU писал, что ВС НАТО могут столкнуться с критическим дефицитом авиационного топлива в случае крупного военного конфликта в Европе.