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НовостиВ мире14 ноября 2026 16:18

Неизвестный бросил гранату в ресторан: минимум четверо получили ранение

TI: в Израиле неизвестные бросили гранату в ресторан
Арина СЕРОВА
Нападение случилось в израильской деревне Кфар-Манд. Фото: Roberto Pfeil/ dpa/ Global Look Press

Нападение случилось в израильской деревне Кфар-Манд. Фото: Roberto Pfeil/ dpa/ Global Look Press

В израильской деревне Кфар-Манд неизвестные бросили гранату прямо в ресторан с посетителями. В итоге пострадали четыре человека, включая пожилую женщину. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на данные местной полиции.

Согласно сведениям, всех раненых экстренно доставили в больницу. Им сейчас оказывают помощь в медицинском центре «Рамбам».

«Двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, еще один - в удовлетворительном состоянии», - следует из материала издания.

Полицейские продолжают заниматься расследованием инцидента. В настоящий момент ведутся поиски преступников.

Ранее KP.RU сообщал, что в польском городе Краков снова случилась стрельба. Огонь открыли по сотрудникам полиции. Детали читайте на сайте издания.