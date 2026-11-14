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НовостиВ мире14 ноября 2026 16:23

В Румынии дрон атаковал судно в Черном море

Судно под флагом Палау было поражено беспилотником, сообщило издание Digi 24
Вениамин ЗАХАРОВ
В Румынии дрон атаковал судно в Черном море

В Румынии дрон атаковал судно в Черном море

Фото: REUTERS.

Беспилотный летательный аппарат атаковал судно в территориальных водах Румынии. Об этом сообщает Digi 24.

"Судно под флагом Палау было поражено беспилотником в ночь с пятницы на субботу в территориальных водах Румынии, примерно в 12 километрах к северу от населенного пункта Сфынту-Георге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара не было пожара. При этом информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала. Из членов экипажа также никто не пострадал. В свою очередь глава Минобороны страны Раду Опря заявил, что до завершения проверки не может раскрыть подробности о происхождении БПЛА.

Ранее сайт KP.RU писал, что Румыния приступила к созданию европейского хаба безопасности в Черном море. Проект предусматривает создание двух командных центров в румынской Констанце и болгарской Варне.