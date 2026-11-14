В Махачкале на банкете застрелили призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова: подробности

Вацилова Давудова застрелили в Дагестане Фото: Соцсети.

Призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова застрелили в Дагестане, правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СУ следственного комитета РФ.

"В одном из банкетных залов в Махачкале в ходе конфликта местный житель произвел выстрел в Вацилова Давудова, причинив ему огнестрельное ранение", - говорится в сообщении источника.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствие считает, что в одном из банкетных залов Махачкалы местный житель выстрелил в мужчину, нанеся огнестрельное ранение. Отмечается, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался от полученных повреждений.

На данный момент следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сайт KP.RU писал, что правоохранители задержали 17-летнего сына убитого доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой.