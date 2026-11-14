В Махачкале на банкете застрелили призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова: подробности

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Призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова застрелили в Дагестане, правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СУ следственного комитета РФ.
"В одном из банкетных залов в Махачкале в ходе конфликта местный житель произвел выстрел в Вацилова Давудова, причинив ему огнестрельное ранение", - говорится в сообщении источника.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствие считает, что в одном из банкетных залов Махачкалы местный житель выстрелил в мужчину, нанеся огнестрельное ранение. Отмечается, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался от полученных повреждений.
На данный момент следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сайт KP.RU писал, что правоохранители задержали 17-летнего сына убитого доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой.