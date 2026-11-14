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НовостиЗвезды14 ноября 2026 16:57

Блогер Инна Иванова родила дочь после трагической гибели сына в 2024 году

11-летний Инны Ивановой упал с балкона квартиры на девятом этаже и погиб несколько лет назад
Вениамин ЗАХАРОВ
Инна Иванова

Инна Иванова

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Блогер Инна Иванова сообщила о рождении ребенка после смерти своего 11-летнего сына Артема в 2024 году. Об этом она написала на своей странице в соцсетях, опубликовав пост с трогательными словами.

"Я, конечно, не удивлена, что ты оказалась бойцом. Мы с тобой со всем справились, со всем, со всем. Артем помог. Добро пожаловать в этот мир, девочка. Спасибо персоналу, вы сделали все для нас. Все", - написала Иванова.

В Калининградском региональном перинатальном центре у блогера родилась девочка ростом 50 см и весом 2,5 килограмма.

Напомним, 11-летний Артем упал с балкона квартиры на девятом этаже. Он наклонился и потерял равновесие, упав вниз.

Ранее сайт KP.RU писал, что 42-летняя певица Аврил Лавин впервые стала мамой. У артистки родилась дочка. Артистка опубликовала несколько фотографий вместе с этой новостью.