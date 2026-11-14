Россияне остались без загранпаспортов из-за ливней на Пхукете Фото: Виктория МИНАЕВА.

Россияне остались без загранпаспортов из-за обильных дождей в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, мощные ливни затопили миграционный офис на Пхукете. В нем хранились документы россиян. Из-за природного катаклизма паспорта оказались сильно повреждены.

В частности, среди пострадавших россиян есть клиенты языковой школы, помогающей оформлять студенческие визы. На данный момент они добиваются официального подтверждения случившегося от властей Таиланда. Это требуется для того, чтобы в будущем к испорченным документам не было вопросов на границе. На данный момент неизвестно, будет ли какая-то компенсация потерпевшим.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Таиланде полиция задержала 20-летнего гражданина России, который подозревается в причастности к сети кибермошенников.