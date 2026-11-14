Бывший муж Джейн Фонды оставил ее без наследства: Основатель CNN Тед Тёрнер не завещал ей ни цента из многомиллиардного капитала

Тернер с супругой Джейн Фондой Фото: REUTERS.

88-летняя американская актриса Джейн Фонда осталась без доли в многомиллиардном капитале основателя CNN Теда Тёрнера, с которым она состояла в браке в период с 1991 по 2001 годы. Об этом рассказал TMZ со ссылкой на судебные документы.

Медиамагнат Тед Тёрнер ушел из жизни в мае 2026 года в возрасте 87 лет. Еще при жизни он решил разделить всё своё состояние между пятью наследниками. Джейн Фонды, его третьей по счету жены, в этом списке не оказалось.

Согласно судебным документам, всё состояние Тернера, которое издание Forbes оценило от 2,5 до 2,8 млрд долларов, отойдёт его детям - Лоре, Роберту, Ретту, Риду и Саре. У Джейн и Теда общих детей не было.

Отметим, что после развода (пара распалась из-за измены Тернера - Прим. Ред.) Джейн и Тед остались в хороших отношениях. Однако это не отразилось на финансовых распоряжениях основателя CNN. Документ, составленный в 2003 году, претерпел множество редакций, последняя правка была сделана в 2025 году. Имя прославленной актрисы в нём так и не оказалось.

Стоит отметить, что при расторжении брака Джейн Фонда не осталась без денег. Актриса получила солидную компенсацию — около 40 миллионов долларов. На текущий момент личное состояние лауреата двух премий «Оскар» оценивается примерно в 200 миллионов.

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