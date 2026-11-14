Жителя Махачкалы задержали после убийства призера ЧР по самбо Давудова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Правоохранительные органы задержали 23-летнего жителя Махачкалы по подозрению в убийстве призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики Дагестан.

«По подозрению в убийстве спортсмена на территории банкетного зала в Махачкале задержан 23-летний житель города», - сообщил источник.

Ранее стало известно об убийстве призера чемпионата России по самбо, его застрелили в Дагестане. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, в одном из банкетных залов в Махачкале произошел конфликт, в ходе которого местный житель произвел выстрел в Давудова, ему было нанесено огнестрельное ранение. Следователи по-прежнему проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.