В США назвали причину масштабного нарушения авиасообщения: в тысячах отмененных рейсов виноват один-единственный роутер

Власти США назвали технической ошибкой сбой в работе авиасообщения в стране Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Власти США сообщили, что сбой в работе оборудования, из-за которого приостановились вылеты из всех аэропортов США, произошел из-за технической ошибки. Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи на пресс-конференции.

По его словам, на эту тему было много вопросов, однако нет оснований полагать, что сеть была атакована какой-либо другой страной. Даффи заявил, что профильные американские службы не выявили «никаких признаков» кибератаки или причастности «структур за рубежом».

«Мы совсем не считаем, что это кибератака. Это была система Федерального авиационного управления (ФАУ) США, которая не сработала надлежащим образом», - сообщил он.

Глава министерства добавил, что на одном из объектов проходили рутинные технические работы по замене линии связи. Неудачная замена или «неисправный роутер» могли стать причиной инцидента, которой привел к масштабному сбою.

На данный момент работа оборудования возобновлена в полной мере. Однако ожидаются дальнейшие задержки и отмены рейсов.

Как ранее писал сайт KP.RU, ФАУ США распорядилось временно остановить отправку воздушных судов по всей территории страны.