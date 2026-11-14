"Дал шанс на спасение": Лерчек сообщила, что будет молиться за Путина

Лерчек заявила, что будет молиться за Путина, так как он дал ей шанс на спасение Фото: Даниил ОПАРИН.

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, заявила, что будет молиться за президента России Владимира Путина, который дал ей шанс на спасение. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

"И наш президент, за которого я буду молиться до конца жизни, ставить свечки за здоровье, потому что он действительно мне дал шанс на спасение", - сказала Лерчек.

Также она поблагодарила своих адвокатов, которые проделали большой путь и порекомендовали блогеру подать прошение о помиловании.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства освободил Лерчек от наказания, которое было назначено судом 31 июля 2026 года.

Напомним, блогершу приговорили к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Решение о помиловании принято на фоне её борьбы с раком желудка четвертой стадии.