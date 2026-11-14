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НовостиЗвезды14 ноября 2026 18:44

"Дал шанс на спасение": Лерчек сообщила, что будет молиться за Путина

Лерчек заявила, что будет молиться за Путина, так как он дал ей шанс на спасение
Вениамин ЗАХАРОВ
Лерчек заявила, что будет молиться за Путина, так как он дал ей шанс на спасение

Лерчек заявила, что будет молиться за Путина, так как он дал ей шанс на спасение

Фото: Даниил ОПАРИН.

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, заявила, что будет молиться за президента России Владимира Путина, который дал ей шанс на спасение. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

"И наш президент, за которого я буду молиться до конца жизни, ставить свечки за здоровье, потому что он действительно мне дал шанс на спасение", - сказала Лерчек.

Также она поблагодарила своих адвокатов, которые проделали большой путь и порекомендовали блогеру подать прошение о помиловании.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства освободил Лерчек от наказания, которое было назначено судом 31 июля 2026 года.

Напомним, блогершу приговорили к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Решение о помиловании принято на фоне её борьбы с раком желудка четвертой стадии.