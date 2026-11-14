Владимир Путин помиловал блогера Лерчек: что известно о громком уголовном деле и здоровье больной раком Валерии Чекалиной. Фото: Belkin/Global Look Press

Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Согласно указу главы государства, она освобождена от наказания, назначенного судом 31 июля 2026 года.

Решение принято на фоне тяжелой болезни Чекалиной. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии, а осенью стало известно об ухудшении состояния здоровья. Блогерша пыталась добиться разрешения на лечение за границей, однако столкнулась с судебными ограничениями. KP.RU рассказывает, что известно о помиловании Лерчек, ее уголовном деле и дальнейших планах.

Указ Владимира Путина о помиловании Лерчек: что он значит

Согласно поступившей информации, президент освободил Валерию Чекалину от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы. Соответствующее решение касается приговора, который вступил в законную силу после рассмотрения апелляции.

Возможность помилования предусмотрена статьей 85 Уголовного кодекса РФ. Президент вправе освободить осужденного от дальнейшего отбывания наказания, сократить назначенный срок или заменить его более мягким.

Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину Фото: другой источник..

При этом помилование не равнозначно оправданию. Обвинительный приговор не отменяется автоматически, а человек не признается невиновным. Отдельно пока не уточнялось, как решение повлияет на денежный штраф и ограничения, назначенные Чекалиной.

За что судили Валерию Чекалину

Уголовное дело Лерчек было связано с переводом более 251,5 млн рублей за границу. По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го блогерша, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Роман Вишняк выводили выручку от продажи интернет-марафонов на счета компании в ОАЭ.

Следователи считали, что при проведении валютных операций использовались документы с недостоверными сведениями о назначении платежей. Сама Чекалина отрицала причастность к финансовым нарушениям. По ее словам, она занималась созданием контента и продвижением онлайн-курсов.

В октябре 2024 года супруги оказались под домашним арестом. Впоследствии дело Валерии выделили в отдельное производство.

Это было не первое уголовное преследование известных блогеров. В 2023 году их обвиняли в уклонении от уплаты налогов. После погашения задолженности расследование прекратили. Позднее закрыли и дело о легализации денежных средств.

Какой приговор вынесли блогеру Лерчек

31 июля 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно. Дополнительно ей назначили штраф в размере 763,5 млн рублей и запретили на три года заниматься определенной деятельностью в интернете.

Такое решение не устроило ни одну из сторон. Защита добивалась оправдания блогерши и отмены финансовых санкций. Прокуратура, напротив, требовала ужесточить наказание, увеличив условный срок до шести лет.

31 июля 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно Фото: Михаил ФРОЛОВ.

5 ноября Московский городской суд оставил приговор в силе. На заседании Чекалина не присутствовала из-за госпитализации. Ее адвокаты заявляли о намерении продолжить обжалование судебного решения.

Бывший супруг блогерши получил более суровое наказание. В апреле Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 млн рублей. В октябре Мосгорсуд признал этот приговор законным.

Чекалина и ее гражданский муж Луис Сквиччиарини у здания суда Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Тяжелая болезнь Лерчек: что известно об онкологии блогера

В феврале 2026 года Валерия Чекалина родила четвертого ребенка. Вскоре после родов у нее обнаружили онкологическое заболевание.

8 марта стало известно, что врачи выявили у блогерши злокачественные клетки. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини рассказал о метастазах в легких и операции на позвоночнике. В дальнейшем медики диагностировали рак желудка четвертой стадии.

У блогера Лерчек четверо детей. На фото она с двойняшками Богданом и Алисой Фото: Даниил ОПАРИН.

Чекалина начала проходить химиотерапию. Однако осенью обследование показало ухудшение состояния. В октябре врачи обнаружили рост метастазов в надпочечниках и яичниках, а также новые очаги в легких.

В ноябре Лерчек приступила к повторному курсу лечения. После процедур она пожаловалась на сильную слабость, сонливость, нехватку энергии и ухудшение зрения.

На фоне прогрессирования заболевания врачи предложили рассмотреть лечение в Китае с применением CAR-T-клеточной терапии. Для этого блогерше потребовалось разрешение на выезд из России.

Как Валерия Чекалина добивалась помилования

О намерении Лерчек обратиться к президенту стало известно 12 ноября. Ее адвокат Константин Третьяков сообщил, что блогерша самостоятельно подготовила соответствующее прошение.

«Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина», — рассказал защитник.

Поскольку Чекалина получила условный срок, документы направили через интернет-приемную главы государства. Также обращение передали Федеральной службе исполнения наказаний.

Одновременно защита пыталась решить вопрос с поездкой на лечение. Адвокаты обратились во ФСИН с просьбой разрешить блогерше выезд в Китай. Ранее аналогичное ходатайство направляли в суд, однако добиться положительного решения не удалось.

Что будет с Лерчек после помилования

Одним из главных вопросов теперь остается возможность продолжения лечения Валерии Чекалиной за рубежом.

Еще 13 ноября выяснилось, что московский суд отказался рассматривать ее ходатайство о поездке в Китай. В материалах дела пояснялось, что подобные обращения должны рассматриваться судом по месту исполнения приговора.

После помилования правовое положение блогерши изменилось. Однако пока неизвестно, получила ли она необходимые документы для выезда из страны и согласовала ли дату лечения в зарубежной клинике. Также не сообщалось, собирается ли защита продолжать обжалование обвинительного приговора.