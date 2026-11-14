Депутат Европейского парламента от Коммунистической партии Греции Лефтерис Николау-Алаванос включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Отмечается, что создатели сайта внесли греческого депутата в базу за поддержку России и «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины».

Напомним скандальный сайт «Миротворец» публикует данные журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также граждан других стран, называя их «изменниками родины». В базе сайта есть данные несовершеннолетних детей и российских деятелей культуры. Недавно на «Миротворце» появились имена нескольких детей, якобы за незаконное пересечение границы.

Ранее сайт KP.RU писал, что бывший вице-премьер Сербии и председатель наблюдательного совета «Србиягаз» Александр Вулин внесен в базу украинского сайта «Миротворец».