В Москве мужчина зарезал девушку и пытался покончить с собой в стрелковом клубе. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Pres

Тело девушки с ножевым ранением обнаружили в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

В ведомстве выяснили, что убийцей девушки оказался её знакомый, который после содеянного пытался покончить с собой.

«Следствием предварительно установлено, что девушку смертельно ранил ее знакомый», - говорится в сообщении.

В следственном комитете отметили, что мужчина после этого пытался покончить с собой в стрелковом клубе на улице Маркистской.

На данный момент по факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сам молодой человек госпитализирован в одну из городских больниц. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Позднее стало известно, что подозреваемый в убийстве девушки скончался.

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