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НовостиВ мире14 ноября 2026 20:36

Французы вновь вышли на улицы: протесты собрали более 105 тысяч человек

Во Франции более 105 тысяч человек вновь вышли на протесты
Мария ПАНЮТИНА
Во Франции более 105 тысяч человек вновь вышли на протесты

Во Франции более 105 тысяч человек вновь вышли на протесты

Фото: REUTERS.

Более 105 тысяч человек приняли участие в субботних протестах против роста стоимости жизни во Франции. Из них около 24 тысяч вышли на улицы Парижа. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на МВД страны.

При этом межсоюзное объединение молодежных организаций оценило масштаб протестов значительно выше. По его подсчетам, в акциях по всей Франции участвовали около 200 тысяч человек, причем примерно половина из них собралась в столице.

Напомним, что с сентября массовые демонстрации проходят на фоне недовольства повышением цен и действиями полиции в отношении участников протестного движения. В ходе столкновений с манифестантами есть пострадавшие.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал происходящее с миграционной политикой Запада. Он отметил неспособность властей обсуждать и исправлять ошибки. По словам политика, это приведет к самоубийству западной цивилизации.