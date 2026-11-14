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НовостиВ мире14 ноября 2026 20:54

США хотят свести Россию и Европу: Кушнер раскрыл планы по урегулированию на Украине

Кушнер: США намерены наладить прямой диалог России и Европы по Украине
Мария ПАНЮТИНА
Эмиссар США Джаред Кушнер

Эмиссар США Джаред Кушнер

Фото: REUTERS.

Белый дом намерен всячески способствовать налаживанию прямого диалога между Российской Федерацией и европейскими союзниками американцев для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник лидера США Джаред Кушнер.

"В настоящее время мы нацелены на содействие прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами и готовим повестку следующих трехсторонних переговоров", - написал он на своей страничке в соцсети X.

Кушнер отдельно добавил, что сейчас уже появились новые идеи по урегулированию конфликта. Это произошло в ходе последних обсуждений ситуации с представителями России, Украины и европейских стран. По его словам, ряд из этих идей вполне могут привести к прорывам.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что лидеры Евросоюза согласовали состав делегации, которая будет участвовать в экспертных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Среди них: институты ЕС и страны "коалиции желающих".