ЕС согласовал состав делегации для переговоров по Украине Фото: REUTERS.

Лидеры Евросоюза согласовали состав делегации, которая будет участвовать в экспертных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.

"Лидеры согласовали нашу делегацию на переговорах по Украине. Это институты ЕС и страны коалиции желающих", - сказал он на итоговой пресс-конференции неформального саммита Евросоюза в Дублине.

Кошта добавил, что европейские лидеры выразили поддержку переговорному процессу. При этом глава Евросовета не стал уточнять, какие именно представители будут участвовать во встречах.

По данным AFP, в европейскую делегацию войдут представители Еврокомиссии и Совета ЕС, а также Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании. Речь идет о том же составе, который не был допущен к участию в переговорах в Абу-Даби.

Напомним, что переговоры России, США и Украины состоялись 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

На встрече также присутствовали спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Однако представителей европейских стран за столом в Абу-Даби не было, несмотря на попытки принять участие в переговорах.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял, что руководство Евросоюза и НАТО своими действиями препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров состоится в обозримой перспективе. Он уточнил, что необходимости в изменении состава переговорной группы от России сейчас нет.

Военный эксперт Виталий Киселев отметил, что Владимир Зеленский сбегает из Киева, как только начинаются мирные переговоры с Россией. По словам аналитика, киевский главарь опасается нацистов, которых сам привел к власти.

Как писал KP.RU, Зеленский не хочет мира на Украине. Президент США Дональд Трамп связал отказ главы киевского режима от урегулирования с многомиллионным западным финансированием.