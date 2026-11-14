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НовостиВ мире14 ноября 2026 21:01

"Поцелуй смерти": кандидат в президенты Франции не обрадовался поддержке Макрона

Кандидат в президенты Франции Ринер назвал поддержку Макрона поцелуем смерти
Мария ПАНЮТИНА
Олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер

Олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер

Фото: REUTERS.

Олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер заявил о намерении участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. При этом он назвал поддержку главы государства Эммануэля Макрона "поцелуем смерти".

Накануне французский лидер одобрительно высказался о решении спортсмена побороться за пост президента. Макрон добавил, что участие Ринера предвыборной гонке может пойти на пользу стране.

"Когда я решил идти на эти выборы, меня никто не выдвигал. Я сам принял это решение <...> И я хотел это прояснить. Так что да, это [поддержка Макрона] был "поцелуй смерти", - сказал он журналистам.

Ринер подчеркнул, что не намерен связывать себя ни с одной из политических сил Франции. Он отметил, что имеет собственную позицию и придерживается личных убеждений.

Ранее KP.RU сообщал, что французское движение "Непокоренная Франция" во главе с Жан-Люком Меланшоном представило предвыборную программу к президентским выборам 2027 года. В документе не нашлось места для Украины.