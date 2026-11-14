Экс-премьер Британии Сунак призвал сдерживать Россию: Лондон должен быть готов угрожать базам РФ в Арктике

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал Лондон продемонстрировать способность угрожать российским военным объектам в Арктике. Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал Лондон продемонстрировать способность угрожать российским военным объектам в Арктике. По его мнению, это необходимо для "сдерживания" Владимира Путина. Об этом политик написал в статье для The Sunday Times.

Особое значение Сунак отвел Кольскому полуострову, где базируется Северный флот России. Он назвал этот район одним из "главных источников" военной угрозы для Британии.

«Последняя часть головоломки — показать русским, что в случае войны мы могли бы поставить под угрозу их базы на Кольском полуострове», — самонадеянно написал экс-премьер.

Сунак также призвал укреплять сотрудничество с европейскими союзниками и США, развивать совместные военные возможности и защищать подводные кабели. Он сослался на заявления британских военных о росте активности российских ВМС у берегов страны на 41% за год.

Напомним, ранее KP.RU писал о планах Великобритании создать военно-морской альянс с участием десяти стран для противодействия российским подводным лодкам в Арктике, Северной Атлантике и на Балтике. Военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец отмечал, что британский флот испытывает нехватку боеспособных кораблей и личного состава, поэтому Лондон рассчитывает на поддержку союзников. По его оценке, совокупные силы нового объединения уступают российскому флоту.

А президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у нашей страны нет планов нападать на НАТО.