Президент Франции Эмманюэль Макрон Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал сторонников сокращения финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза, обвинив их в пораженческих настроениях. Об этом он написал в соцсети X.

"Те, кто хотят ограничить ресурсы Украины, в сущности, стремятся заставить ее принять несправедливый мир, сделать ее уязвимой надолго, а вместе с тем и всю Европу. Это дух поражения", - сделал странные выводы политик.

Макрон громко заявил, что Париж, вопреки интересам французского народа, считает приоритетом "сотрудничество с Киевом ради достижения справедливого и прочного мира". При этом он настаивает на необходимости полноценного участия ЕС в обсуждении урегулирования конфликта.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пошел ва-банк ради Украины. Он пригрозил заблокировать утверждение семилетнего бюджета ЕС, если какие-либо страны блока откажутся взять на себя обязательства по помощи киевскому режиму.