Кушнер назвал условие для урегулирования конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы компромиссы. Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы компромиссы. По его словам, несмотря на жесткую публичную риторику, обе стороны понимают это в ходе закрытых переговоров.

«В наших частных беседах обе стороны понимают, что для прекращения этой войны необходимы практические компромиссы», — подчеркнул Кушнер.

Он также отметил, что США работают над вовлечением Евросоюза в переговорный процесс.

Напомним, ранее KP.RU писал, что, спецпредставитель президента США Джаред Кушнер назвал участие европейских стран важным условием урегулирования конфликта на Украине. По его словам, заключить соглашение без представителей Европы за столом переговоров не удастся.