США хотят, чтобы Европа участвовала в украинском урегулировании

Кушнер назвал важным участие ЕС в украинском урегулировании. Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер назвал важным участие в переговорах по украинскому урегулированию представителей Евросоюза. Этой темы он коснулся, общаясь с представителями прессы после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«В последние несколько месяцев мы очень-очень тесно взаимодействовали с европейцами, и я считаю, что это очень важно. Мы не сможем заключить эту сделку без того, чтобы европейцы были за столом переговоров», - сказал Кушнер на пресс-конференции в Дублине.

Напомним, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Главной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости для Европы взять на себя ведущую роль в выстраивании переговорного процесса с Россией.

Также сообщалось, что страны Евросоюза обсудят кандидатуру переговорщика с Россией на неформальном саммите в Дублине 13 ноября.