Минная ловушка в Ормузском проливе: два танкера загорелись после подрыва

Два танкера подорвались на минах при попытке пройти Ормузский пролив Фото: REUTERS.

Два нефтяных танкера, пытавшихся пересечь Ормузский пролив, подорвались на морских минах. На судах начался пожар. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.

Суда пытались пройти через пролив по несанкционированному маршруту. В ведомстве добавили, что на танкерах были отключены навигационные системы и оборудование автоматической идентификации.

"В результате они подорвались на морских минах, что привело к взрывам и возгоранию", - следует из заявления КСИР в телеграм-канале.

Ранее KP.RU сообщал, что три нефтяных танкера за день подорвались на минах в Ормузском проливе. На одном из судов вспыхнул пожар. В КСИР уточнили, что танкеры пытались пройти по запрещенному маршруту в акватории.