Мединский рассказал про восстановление исторической правды о подвиге 28 панфиловцев: какие материалы рассекречены

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что правда об обстоятельствах подвига 28 панфиловцев давно восстановлена. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что правда об обстоятельствах подвига 28 панфиловцев давно восстановлена. Об этом он написал в мессенджере MAX.

«Реальная картина подвига 28 панфиловцев давно восстановлена. Снят фильм — с его режиссером встретимся 16 ноября в Книжной лавке писателей. Рассекречено дело „Смерша“ с многочисленными подробностями», — сообщил Мединский.

Он также напомнил о своей статье 2018 года, в которой отмечал, что споры историков о подвигах Великой Отечественной войны, в том числе о панфиловцах, зачастую носят идеологический, а не научный характер.

К 85-летию подвига РВИО организовало тематическую выставку и подготовило материалы для исторического урока. По оценке Мединского, в последние годы в обществе стало больше искренности и стремления к правде в отношении прошлого.

Напомним, ранее KP.RU писал о публикации Минобороны России уникальных архивных документов о подвиге народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Материалы обнародовали к 85-летию начала войны. В них рассказывается о боевом пути дивизий Московского и Ленинградского народного ополчения, которые поддержали регулярные части Красной армии в обороне страны.