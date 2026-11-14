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НовостиВ мире14 ноября 2026 23:00

"Рассвет" может устроить армии Украины темную: В ВСУ испугались российских спутников

Комбриг ВСУ Верес назвал российскую систему "Рассвет" закатом для армии Украины
Мария ПАНЮТИНА
В ВСУ назвали систему "Рассвет" закатом для армии Украины Фото: xnk/Shutterstock/Fotodom

В ВСУ назвали систему "Рассвет" закатом для армии Украины Фото: xnk/Shutterstock/Fotodom

Полноценное развертывание российской спутниковой группировки "Рассвет" создаст серьезные проблемы для украинской армии. Об этом изданию "Страна" заявил командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ Кирилл Верес.

Украинский военный назвал группировку огромной проблемой, поскольку она обеспечит ВС России значительное преимущество. По его словам, новая российская разработка "станет закатом" для армии Украины.

Напомним, что в марте на орбиту были выведены 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". Аппараты созданы на базе собственной платформы компании и оснащены системой связи с использованием архитектуры 5G NTN.

Ранее KP.RU сообщал, что система "Рассвет" полностью защищена от физических, политических и экономических воздействий. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что такое преимущество построено на вертикальной интеграции.