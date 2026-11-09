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НовостиПолитика9 ноября 2026 9:05

Шойгу: система «Рассвет» полностью защищена от внешних воздействий

Шойгу рассказал об особенностях спутниковой системы «Рассвет»
Анастасия СУТОРМИНА
Шойгу: система «Рассвет» полностью защищена от внешних воздействий. Фото: Roman Naumov/Globl Look Press

Шойгу: система «Рассвет» полностью защищена от внешних воздействий. Фото: Roman Naumov/Globl Look Press

Спутниковая система «Рассвет» компании «Бюро 1440» полностью защищена от внешних воздействий: физических, политических и экономических. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ.

По его словам, такое преимущество российской системы построено на вертикальной интеграции и локализации производства всех компонентов «Рассвета».

При этом российский политик предостерег коллег от использования западных технических и цифровых решений, которое может обернуться потерей суверенитета в критически важных сферах. Говоря простым языком, уточнил Сергей Шойгу, инфраструктура может быть отключена в одно мгновение.

Накануне в Британии заявили, что российский аналог Starlink — спутниковая система «Рассвет» — после полноценного запуска может значительно повысить эффективность ударов ВС РФ по военным объектам на Украине.

Также на Западе обратили внимание, что Россия использует спутниковую систему «Рассвет» над территорией Украины в военных целях.