Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал НАТО вернуться к границам 1997 года. Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал НАТО вернуться к границам 1997 года. По его мнению, такой шаг мог бы обеспечить мир в Европе на долгие годы. Об этом политик написал в соцсети X.

«Разумным шагом, который мог бы гарантировать мир в Европе на долгие годы, действительно стало бы возвращение НАТО к границам 1997 года и отход альянса от российских рубежей», — заявил Мема.

Политик считает, что курс на военное окружение России привел к конфликту на Украине. Он также предупредил о повышении риска ядерной войны, если альянс не пересмотрит свою политику расширения.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Армандо Мема раскритиковал позицию НАТО по возможному размещению западных войск на Украине. Финский политик назвал ошибкой уверенность альянса в том, что такой шаг не приведет к ядерной эскалации с Россией.