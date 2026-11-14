Газу прописали правила хранения: в России утвердили первый ГОСТ для ПХГ

В России впервые ввели ГОСТ на подземные хранилища газа Фото: REUTERS.

В России 15 ноября вступил в силу первый межгосударственный ГОСТ. Стандарт регулирует проектирование подземных хранилищ природного газа в пористых пластах. Его разработал "Газпром ВНИИГАЗ".

Новый ГОСТ применяется при разработке проектов строительства и реконструкции таких объектов, а также пунктов размещения вод, которые образуются в процессе эксплуатации хранилищ.

При этом действие стандарта не распространяется на ПХГ, расположенные в отложениях каменной соли, шахтах и горных выработках. Исключение также составляют проекты, утвержденные до вступления документа в силу.

Документ вводит единую классификацию подземных хранилищ в пористых пластах, определяет правила выбора геологических объектов для их размещения и регламентирует основные этапы эксплуатации.

Ранее KP.RU сообщал, что в России появился обновленный ГОСТ для средств индивидуальной мобильности. Он начнет действовать с 1 октября 2027 года. Изменения повысят уровень безопасности использования электросамокатов и гироскутеров.