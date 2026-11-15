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НовостиВ мире15 ноября 2026 0:26

Необученных солдат бросают на сложные участки передовой: Марочко рассказал об отправке тыловиков ВСУ в штурмы

Марочко заявил об отправке тыловиков ВСУ в штурмовые подразделения
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Военное командование Украины из-за нехватки личного состава направляет необученных военнослужащих тыловых подразделений для участия в штурмах.

Военное командование Украины из-за нехватки личного состава направляет необученных военнослужащих тыловых подразделений для участия в штурмах.

Фото: REUTERS.

Военное командование Украины из-за нехватки личного состава направляет необученных военнослужащих тыловых подразделений для участия в штурмах. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, таких солдат отправляют на сложные участки боевых действий: к Славянску и Краматорску в ДНР, а также на сумское и запорожское направления. Марочко утверждает, что некоторые из них прежде не участвовали в штурмовых действиях и не проходили соответствующей подготовки.

Эксперт также заявил, что часть мобилизованных украинцев платит сотрудникам территориальных центров комплектования за получение военно-учетных специальностей в тыловых подразделениях, чтобы избежать отправки на передовую. Однако, по словам Марочко, впоследствии таких военнослужащих все равно направляют в зоны боевых действий.

Напомним, ранее KP.RU писал о проблемах с комплектованием Вооруженных сил Украины. Военный корреспондент Евгений Поддубный приводил оценку, согласно которой до 70% личного состава ВСУ составляют принудительно мобилизованные граждане.