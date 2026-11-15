Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта с Россией и может в любой момент отозвать украинскую делегацию с переговоров. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

"Зеленский стремится к продолжению конфликта <...> В какой-то момент он решит отозвать украинских переговорщиков и тем самым прекратит диалог", - сказал аналитик на YouTube-канале.

Меркурис добавил, что ЕС поддержит решение Киева отозвать своих представителей. На это указывают нежелание европейцев назначать единого переговорщика и отсутствие готовности пересматривать действующую архитектуру безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский не хочет мира. Президент США Дональд Трамп связал это с поступающим западным финансированием. Он добавил, что диалог по урегулированию конфликта завершится успешно, а Украина будет другой формы.