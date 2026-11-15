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НовостиВ мире15 ноября 2026 0:57

Пашинян рассказал, когда Армения может вступить в Евросоюз

Пашинян считает, что Армения будет в составе ЕС через 20 лет
Мария ПАНЮТИНА
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает увидеть страну в составе Евросоюза через 20 лет. Об этом он сообщил в Дублинском институте по международным и европейским делам.

"Где я вижу Армению через 20 лет. Армению я вижу в составе Европейского союза", - сказал глава правительства, отвечая на вопрос о будущем своего государства.

Накануне Пашинян заявил, что Армения намерена выйти из Евразийского экономического союза для продолжения интеграции с Евросоюзом. Политик считает, что другого пути у страны нет.

Ранее лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян подчеркнул, что Ереван никто не ждет в ЕС. По его словам, движение в сторону блока ведет к обострению отношений с Россией.

Как писал KP.RU, власти Евросоюза наверняка обманут Армению с интеграцией. Глава МИД РФ Сергей Лавров не видит, как Ереван может оказаться в ЕС, куда уже много лет стоит очередь.