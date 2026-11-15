Нацистский след за 180 млн долларов: наследники требуют снять с аукциона картину Ван Гога

Картина Винсента ван Гога "Цветущие каштановые деревья" Фото: Kobei Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

Потомки еврейской семьи Фишер потребовали от аукционного дома Sotheby's отменить торги картиной нидерландского художника Винсента ван Гога "Цветущие каштановые деревья". Об этом сообщает The New York Times.

Произведение было создано в 1890 году. Стоимость полотна оценивается в 180 млн долларов. По данным издания, это самая высокая оценка картины Ван Гога, когда-либо выставлявшейся на аукционе. Торги назначены на 18 ноября.

Наследники еврейского издателя Самуэля Фишера утверждают, что в 1936 году их семья была вынуждена продать картину под давлением нацистского режима. При эмиграции семье пришлось выплачивать так называемые особые налоги рейха.

Наследники и представители издательства S. Fischer Verlag добиваются справедливого урегулирования спора в соответствии с Вашингтонскими принципами 1998 года, предусматривающими возвращение произведений искусства, конфискованных нацистами.

В Sotheby's заявили, что пока не располагают прямыми доказательствами принудительного характера сделки. При этом аукционный дом выразил готовность к конструктивному диалогу с наследниками для поиска компромиссного решения.

Ранее KP.RU сообщал, что астрономы прочитали небо Винсента ван Гога. Тайна "Звездной ночи" раскрыта спустя 130 лет. Сейчас произведение хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.