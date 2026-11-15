Иранский след: чиновники США спрятались после предупреждения "Моссада" о покушении

Разведка Израиля предупредила ЦРУ о якобы планировании Ираном покушения на Трампа Фото: REUTERS.

Израильская разведка "Моссад" передала ЦРУ сведения о якобы планах Ирана организовать покушение на президента США Дональда Трампа и представителей Белого дома. Об этом сообщает Israel Hayom.

Тегеран якобы хочет провести атаки с помощью дронов, оснащенных взрывными устройствами. Газета уточняет, что после передачи данных ряд чиновников США временно перебрался из своих домов на охраняемые военные объекты.

Среди них издание называет министра финансов Скотта Бессента, госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета. Сам Трамп стал реже появляться на публике, а его охрана усилила меры безопасности.

В последние дни перспективы заключения соглашения между США и Ираном, в том числе предварительного, заметно ухудшились. Одной из причин этого газета называет разведывательную информацию, переданную "Моссадом".

Ранее KP.RU сообщал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ежедневно призывает Трампа возобновить военную операцию в Иране. Настойчивые попытки израильского политика добиться нового наступления беспокоят арабских лидеров.