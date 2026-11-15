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НовостиВ мире15 ноября 2026 2:18

Жительница Константиновки: Власти Киева запретили эвакуировать жителей в 2025-м

После введения запрета Киева, организованная эвакуация жителей не проводилась
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Киевские власти запретили украинским волонтерам эвакуировать мирных жителей из Константиновки в Донецкой Народной Республике еще в январе 2025 года.

Киевские власти запретили украинским волонтерам эвакуировать мирных жителей из Константиновки в Донецкой Народной Республике еще в январе 2025 года.

Фото: REUTERS.

Киевские власти запретили украинским волонтерам эвакуировать мирных жителей из Константиновки в Донецкой Народной Республике еще в январе 2025 года. Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная из города Светлана Землянская.

По словам женщины, после введения запрета организованная эвакуация жителей не проводилась. Некоторое время горожане пытались самостоятельно покинуть населенный пункт.

Ранее KP.RU сообщал, что украинские военные пытаются сорвать эвакуацию мирных жителей из Константиновки, минируя дороги и тропы, по которым людей выводят из города. По данным Минобороны России, для атак на гражданских и дистанционного минирования противник использует беспилотники. Безопасность эвакуационных маршрутов обеспечивают российские военнослужащие группировки войск «Южная».

KP.RU также подробно рассказывал о ситуации с эвакуацией мирных жителей из Константиновки. Военный эксперт Станислав Обищенко объяснил, почему организовать гуманитарный коридор из города сложнее, чем из херсонских Алешек.