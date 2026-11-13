Гуманитарный коридор в Константиновке: Зачем он нужен и почему будет сложнее, чем в Алешках

Из Константиновки организовать вывод мирных намного сложнее, чем в херсонских Алешках. Фото: кадр видео Минобороны РФ

Владимир Путин на встрече с представителями президента США Уиткоффом и Кушнером предложил в Константиновке в ДНР организовать гуманитарный коридор - по примеру херсонских Алешек.

На Радио «Комсомольская правда» говорили со Станиславом Обищенко, руководителем отдела документалистики издания «Репортеры».

Владимир Путин на встрече с представителями президента США Уиткоффом и Кушнером предложил в Константиновке в ДНР организовать гуманитарный коридор - по примеру херсонских Алешек. Фото: REUTERS.

Ситуация в Константиновке в ДНР

- Что с Константиновкой?

- В этом донецком городе организовать вывод мирных намного сложнее, чем в херсонских Алешках. Как здесь будут рисовать карту границ - где серая зона, а где наши войска? Между Алексеево-Дружковкой и Дружковкой - слоеный пирог. Между Торецком и Константиновкой есть Николай-Поле. В самой Дружковке масса украинских подразделений — терроборона, порядка десяти разных сводных подразделений, мобилизованные. За ними стоят всякие «Люти», «Фениксы». Это профессиональные штурмовые подразделения. Они собраны из лютых нациков, по большей части.

- Кому они подчиняются?

- Даже не столько армейскому командованию - это подразделения, которые при МВД Украины. Там есть и всякие «третьи бригады». Вроде бывшего «Азова»*…

- Сплошной слоеный пирог...

- Да, разные части которого получают вооружения и финансирование не только из Украины, но и из Германии и Британии.

- Насколько это важный фактор?

- Германия сейчас является фактором, который сильно влияет на рост производства вооружений, а, значит, и на продолжение боевых действий на территории Украины. В том числе, и потому договориться о гуманитарном коридоре в Константиновке будет сложно.

Разминирование в Константиновке

- В Алешках разминирование шло три дня, а в Константиновке?

- Чтобы там за пять дней провести разминирование, нужно, чтобы хотя бы недельку там не было боев. Но боевые действия идут совсем рядом - в Алексеево-Дружковке, в самой Дружковке, и это будет очень сложно. Ну как нарисовать границу, чтобы разминирование там проводить, когда граница проходит по улицам городов?

Город под постоянными обстрелами. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Эвакуация гражданских из Константиновки

- Наши бойцы из самой Константиновки людей выводят?

- По данным на 10 ноября, 1280 мирных жителей мы оттуда вывели. Включая 50 детей.

- С какого времени?

- С 4 июля этого года. И почти 100 тяжелораненых, из них 37 человек просто выносили на руках.

- Из Алешек вели три дороги, по которым могли вывозить мирных - а из Константиновки?

- Да там практически нет нормальных трасс. Ну, есть дорога из Артемовска. Есть дорога из Горловки. Горловка - более приоритетная. Чуть более тыловой город, хотя туда тоже украинские дроны долетают. И надо понимать, что пять дней на разминирование этих дорог - мало. Тут нужно будет разминировать в разы больше, чем в Алешках. И там будет больше людей, которые захотят выехать.

- На чем в Константиновке гуманитарная составляющая держится?

- На третьей волне наших военнослужащих, которые туда заезжают и выезжают, ротацию проводят, завозят какие-то вещи. Все остальное туда невозможно завезти — в небе постоянно дроны ВСУ, постоянные обстрелы украинской артиллерией. Город живет под землей. Особого перемещения там нет. Нужна ли гуманитарная миссия? Нужна. Ловушка ли это для Зеленского? Да!

- Какие еще параллели?

- Напротив Алешек с той стороны Днепра стояло два украинских подразделения, в отличие от того, что в Константиновке. С теми договориться было легче, чем с этим огромным сводом разношерстных украинских подразделений на той стороне от Константиновки.

СЕРЫЕ ЗОНЫ

- Что еще по поводу серых зон, о которых президент говорил?

- Ну, например, Запорожское направление, Степногорск. Север Степногорска - серая зона. Как по ней договариваться - непонятно. Приморское - серая зона, слоеный пирог. Что с этим делать? Орехов делится на три населенных пункта. Это Малая Токмачка, сам Орехов, севернее это Преображенка. Орехов сейчас на 70% - серая зона. Из-за наличия здесь у противника дронов в огромном количестве, которые поставляют Германия и Дания, передвигаться в условиях Орехова почти невозможно. Центр города переходил из рук в руки за последний месяц раз шесть. Пока мы не перекроем проселочные дороги, ничего в самом городе не сделать.

- Что еще?

- Мы перерезали Новопавловку, перерезали трассы в районе Любицкого, но остаются дороги, по которым противник передвигается. Мы ждем снега и дождей, чтобы там стало сложно передвигаться.

- Днепропетровское направление?

- Мы уверенно там продвигаемся. Переждали запал противника, который на нас шел последние полтора месяца, как и на Запорожском направлении, - и сейчас идем вперед. От Доброполья начинаем двигаться западнее и севернее. Севернее успешнее продвигаемся, чем западнее. Бои идут за Белозерское. Первомайское освободили. После чего крупных населенных пунктов, в принципе, не останется на этом направлении. А это северо-запад всей ДНР. И дальше парням будет попроще...

* Запрещенная в России террористическая организация

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