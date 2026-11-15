Воздушный стоп: десять аэропортов России ввели ограничения на полеты

В десяти аэропортах России ввели ограничения на полеты Фото: REUTERS.

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены сразу в десяти российских аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что меры для обеспечения безопасности полетов затронули воздушные гавани Волгограда, Тамбова, Геленджика, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Сочи, Ульяновска и Чебоксар.

На время действия ограничений воздушные гавани не могут принимать и отправлять самолеты в обычном режиме. Информация о сроках снятия ограничений в сообщении ведомства не приводится.

Ранее KP.RU сообщал, что временные ограничения были введены в аэропорту Пулково. В результате два следовавших в Петербург самолета сели в Финляндии. Воздушные суда приземлились в аэропорту Хельсинки.