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НовостиВ мире15 ноября 2026 2:55

"Удар по весомому козырю": что стоит за операцией "Карфаген" против Зеленского

Прозоров: США давят на Зеленского, в руках которого осталось СБУ
Мария ПАНЮТИНА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

США операцией НАБУ под названием "Карфаген", в рамках которой затронуты сотрудники СБУ, давят на Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший подполковник ведомства Василий Прозоров.

"Я думаю, что это спланированная операция, удар по СБУ, поскольку СБУ, в принципе, в руках Зеленского остался, наверное, единственный такой весомый козырь для влияния на внутриполитическую жизнь страны", - сказал он для РИА Новости.

Прозоров отметил, что назначенный киевским главарем руководитель ведомства Александр Поклад является его доверенным лицом. Поэтому действия НАБУ и САП в отношении СБУ бьют по Зеленскому.

Бывший подполковник СБУ добавил, что Зеленскому постепенно ограничивают доступ к финансовым ресурсам, связанным с теневой деятельностью ведомства, а также ослабляют его силовую опору.

Ранее KP.RU сообщал, что аудиторы США подготовили доклад для Конгресса. Согласно документу, коррупция на Украине продолжает оставаться серьезной системной проблемой, затрагивающей оборонные закупки и высшие эшелоны власти.