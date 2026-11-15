Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

США операцией НАБУ под названием "Карфаген", в рамках которой затронуты сотрудники СБУ, давят на Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший подполковник ведомства Василий Прозоров.

"Я думаю, что это спланированная операция, удар по СБУ, поскольку СБУ, в принципе, в руках Зеленского остался, наверное, единственный такой весомый козырь для влияния на внутриполитическую жизнь страны", - сказал он для РИА Новости.

Прозоров отметил, что назначенный киевским главарем руководитель ведомства Александр Поклад является его доверенным лицом. Поэтому действия НАБУ и САП в отношении СБУ бьют по Зеленскому.

Бывший подполковник СБУ добавил, что Зеленскому постепенно ограничивают доступ к финансовым ресурсам, связанным с теневой деятельностью ведомства, а также ослабляют его силовую опору.

Ранее KP.RU сообщал, что аудиторы США подготовили доклад для Конгресса. Согласно документу, коррупция на Украине продолжает оставаться серьезной системной проблемой, затрагивающей оборонные закупки и высшие эшелоны власти.