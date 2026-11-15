Певца Александра Буйнова внесли в базу ГУР Украины: в Киеве объяснили причины

Народный артист России Александр Буйнов внесен в базу антироссийского портала War and sanctions. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Народный артист России Александр Буйнов внесен в базу антироссийского портала War and sanctions, который ведет Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщают РИА Новости.

В качестве основания для включения певца в список украинская сторона указала его поддержку специальной военной операции. В карточке Буйнова также говорится, что в 2022 году он участвовал в концерте «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!», посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, там упоминается исполненная им песня «Тост», посвященная российским военнослужащим, и намерение артиста лично принять участие в СВО.

Напомним, ранее KP.RU писал о внесении народного артиста России Юрия Антонова в базу антироссийского портала War and sanctions. В карточке певца украинская сторона указала его поддержку СВО, участие в патриотическом воспитании молодежи и инициативу о выплате премий российским военным за уничтожение танков Leopard. Антонов также выражал готовность лично приехать в Донбасс и вручить награды военнослужащим.