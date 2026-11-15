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НовостиВ мире15 ноября 2026 3:18

Русофобия вместо диалога: в США обвинили Каллас в затягивании конфликта на Украине

Аналитик Фриман назвал позицию Каллас причиной затягивания конфликта на Украине
Мария ПАНЮТИНА
Глава европейской дипломатии Кая Калдас

Глава европейской дипломатии Кая Калдас

Фото: REUTERS.

Русофобская политика главы европейской дипломатии Каи Каллас способствует затягиванию конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Час Фриман.

По словам аналитика, Каллас и ряд других политиков утверждают, что у ЕС нет проблем с безопасностью, а Россия должна смириться с враждебным отношением со стороны НАТО.

"Полагаю, именно такой подход отчасти объясняет, почему конфликт на Украине продолжается столько времени", - подчеркнул дипломат на YouTube-канале.

Фриман добавил, что у России сейчас нет веских причин прекращать наступательные действия. Он отметил, что предстоящая суровая зима дополнительно ухудшит положение Украины.

Ранее Каплас признала, что жители стран EC устали от конфликта на Украине и политикам становится все труднее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Несмотря на это, она считает, что европейцам нужно сохранять приверженность поддержке.