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НовостиПолитика15 ноября 2026 3:46

В МИД России раскрыли детали подготовки к декабрьскому саммиту G20

Посол Бердыев: Россия уже формирует делегацию на саммит G20 в США
Мария ПАНЮТИНА
Россия уже формирует делегацию на саммит G20 в США

Россия уже формирует делегацию на саммит G20 в США

Фото: REUTERS.

Россия приступила к формированию делегации для участия в декабрьском саммите G20, который состоится в США. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

"Начали формирование соответствующей делегации. О том, кто ее возглавит, официально объявим", - отметил дипломат в комментарии РИА Новости.

Бердыев подчеркнул, что Россия активно готовится к саммиту, который запланирован на 14-15 декабря. Мероприятие пройдет в американском городе Майами.

Напомним, что саммит может сорваться из-за отказа Британии приглашать президента России Владимира Путина. Журналист Брайан Макдональд добавил, что Лондон рискует столкнуться с бойкотом со стороны других участников G20.

Ранее KP.RU сообщал, что США ждут российского лидера на мероприятии. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с признательностью приняла приглашение Путина на саммит.