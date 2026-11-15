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НовостиВ мире15 ноября 2026 3:47

В Шотландии тысячи человек вышли на улицы против строительства дата-центров для ИИ: подробности

В Эдинбурге тысячи людей митингуют против строительства дата-центров
Диана ЗАМАЛЕЕВА
В Эдинбурге прошла акция против строительства в Шотландии дата-центров для работы сервисов искусственного интеллекта. Фото: Emanuele Roberto De Carli/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Эдинбурге прошла акция против строительства в Шотландии дата-центров для работы сервисов искусственного интеллекта. Фото: Emanuele Roberto De Carli/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Эдинбурге прошла акция против строительства в Шотландии дата-центров для работы сервисов искусственного интеллекта. Демонстранты прошли маршем к зданию шотландского парламента, сообщила Edinburgh News.

По словам координатора кампании Ким Пратт, в протесте участвовали около шести тысяч человек. Акцию поддержали более 80 организаций, включая климатические движения, профсоюзы и жителей районов, где планируется строительство таких объектов.

Участники потребовали учитывать мнение местных сообществ при согласовании проектов. Они опасаются шума, перекрытия дорог и роста нагрузки на энергосистему. Некоторые демонстранты вышли с плакатами «Мы не можем пить данные» и «Искусственный интеллект? Ага, конечно».

По данным The Scotsman, на начало сентября в Шотландии работали около 15 дата-центров, еще 24 проекта находились на рассмотрении. Если все они будут одобрены, их совокупное потребление электроэнергии может достичь 6000 МВт — более чем в полтора раза выше пикового потребления во всей Шотландии.

Напомним, ранее KP.RU писал о растущем спросе на дата-центры для искусственного интеллекта и их влиянии на энергетику. Эксперты отмечали, что развитие ИИ приводит к резкому увеличению потребления электричества, а строительство новых центров обработки данных требует масштабного расширения энергетической инфраструктуры.