Мерца разнесли за наглость ради поддержки Украины: Канцлер готов предать всю Европу Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал «абсолютно наглым» заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о финансировании Киева. Об этом политик рассказал ТАСС.

По мнению Азарова, немецкий канцлер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто оказывают давление на участников Евросоюза. При этом некоторые государства зависят от субсидий из общего бюджета объединения.

«Мерц позволил себе абсолютно наглое заявление, что если вы не будете соглашаться финансировать киевский режим, то я просто наложу вето на семилетний бюджет Европейского союза», — заявил экс-премьер.

Азаров отметил, что Мерц обосновывает свою позицию значительным вкладом Германии в бюджет ЕС. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже ответил, что Братислава также может воспользоваться правом вето.

Ранее Фицо отказался выполнять требования Берлина о предоставлении Украине нового кредита на 70 млрд евро. Словацкий премьер подчеркнул, что не позволит шантажировать свою страну и продолжит самостоятельно принимать решения по бюджетным вопросам. Поводом для конфликта стало письмо Мерца председателю Евросовета Антониу Коште, в котором канцлер пригрозил заблокировать бюджет ЕС на 2028–2034 годы.